Секретар РНБО виступив за двомовність України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов виступив за двомовність України за збереження первинності української мови.

Виступаючи на всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм», який розпочався в Києві 9 березня, він говорив про «тотальну русифікацію» як про спадщину радянських часів, «яку ми досі відчуваємо на собі», і наголосив на необхідності широкого використання англійської мови.

«На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну фундаментальну мову нашої незалежності. На превеликий жаль, ми за 30 років не збагнули, що англійська мова має бути обов’язкова як друга мова в країні, щоб ми були убезпечені від тих атак Росії, від яких ми сьогодні потерпаємо», – сказав він.

За словами Данілова, за умов, коли багато українських політиків загравали з російською мовою, «ми продовжували під себе копати ту яму, в якій сьогодні опинилися і яку на сто відсотків використовує Росія, коли вона російською мовою передає ті наративи, які вважає за необхідне».

«І я ще раз наголошую: знання молоддю англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійська мова має використовуватися з дитячого садочка, в школі, і її не треба «навчати» – її треба знати. У нас дуже багато навчають англійської мови, але дуже мало людей, які її знають, які нею користуються. Коли ми зможемо налаштувати суспільство на англомовні видання, тоді питання, яке сьогодні стоїть у нас на порядку денному з точки зору «лінгвістичної війни», яку проти нас веде Росія, може поступово зникати. Зараз же нам дуже складно з урахуванням того, що ми постійно заплющували на це очі – і маємо сьогодні дуже небезпечну ситуацію», – сказав секретар РНБО.

«Для того, щоб ми були на майбутнє убезпечені, англійська мова є фундаментальним, ключовим питанням для нас як для країни», – додав він.

Схожу позицію Олексій Данілов уже висловлював улітку 2020 року. Як заявляв він тоді, для нього питання мови – «принципове».

«Є речі, наприклад, питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова», – заявив він тоді.

«Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ», – сказав тоді Данілов.

У квітні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Перед тим, восени 2017 року, набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти – державної – викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном. У липні 2020 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону «Про освіту».