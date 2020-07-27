Російські кораблі на китайських двигунах?

Як змінився Чорноморський флот Росії з 2014 по 2020 роки? Хто сильніший: Чорноморський флот, сили НАТО чи флот США? Навіщо Росія посилює флот у Криму? Яке озброєння стоїть на кораблях? Чи є ядерна зброя у Криму? Скільки крилатих ракет «Калибр» – в одному залпі Чорноморського флоту? Китайські двигуни – що не так з російськими кораблями? Як Росія порушує договір «Про статус і умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України»? Які газові знижки отримала Україна в обмін на договір оренди ЧФ у Криму? Чому Чорноморський флот у Криму – незаконний? Як ділили флот Росія та Україна? Як «Харківські угоди» Медведєва та Януковича вплинули на розвиток Чорноморського флоту? У цих питаннях допомагають розібратись військові експерти та юристи: Михайло Самусь, Денис Кешкентій, Олександр Гольц.