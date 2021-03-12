На відстороненого Зеленським суддю КСУ Тупицького продовжують розподілятись справи – «Схеми»

Попри указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду України та його недопуск до приміщення КСУ працівниками Управління держохорони, на нього продовжують розподілятись справи. Про це йдеться у розслідуванні «КСУ: Хроніки свавілля» програми «Схеми».

Як з’ясували журналісти, у цьому році, вже після оголошення Офісом генерального прокурора підозри Тупицькому та президентського указу про відсторонення з посади судді, на нього були розподілені щонайменше три справи.

Перша справа – це конституційна скарга від громадянина Володимира Єрьоміна від 5 січня 2021 року, яка стосувалася відповідності Конституції окремих положень закону «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», а також закону «Про національну поліцію».

Справи на суддю Тупицького продовжували розподілятися і після того, як держохорона припинила пускати його до приміщення КСУ.

25 січня на Тупицького була розподілена ще одна скарга – від громадянина Олега Тищенка щодо відповідності Конституції окремих положень закону «Про Державний земельний кадастр».

І третя справа потрапила на Тупицького 22 лютого цього року. Це конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу України.

На прохання «Схем» прокоментувати, що означає такий розподіл, як саме розглядає справи відсторонений указом президента суддя Тупицький, який також не має доступу до приміщень суду, у Конституційному суді повідомили: «Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького О.М. означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів стосовно усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького О.М.»

Крім того, журналісти встановили, що Олександр Тупицький також готує для інших суддів КСУ проєкти порядку денного – тобто, що саме їм треба розглядати, а що – ні.

На думку колишнього голови Конституційного суду Станіслава Шевчука: «У КСУ зараз «гібридний голова». Якби – Тупицький, але юридично має бути Сергій Головатий (заступник голови КСУ – ред.). Але де-факто Тупицький формує порядок денний, розсилає суддям».

У коментарі «Схемам» суддя Ігор Сліденко заявив, що «юридично голова суду – Тупицький, де-факто його обов’язки виконує Головатий».

Сам Олександр Тупицький на прохання журналістів про коментар поки не відповів.

21 грудня «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ в розслідуванні «Плівки Тупицького» , які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

Зокрема, голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу. Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту. Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу. Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.

28 грудня Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри. Тому повідомлення про підозру йому направили поштою у той же день. З часу відправлення повідомлення він вважається підозрюваним у підкупі свідка та завідомо неправдивих показах.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив , що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького , тому має негайно скасувати цей документ.

Раніше «Схеми» повідомляли про нові деталі скасування КСУ частини антикорупційної реформи: масові заяви про самовідвід та процедурні порушення. А також про те, що судді КСУ беруть у помічники дружин та родичів своїх же колег.