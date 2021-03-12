Судді КСУ беруть у помічники дружин та родичів своїх же колег – «Схеми»

Судді Конституційного суду призначили своїми помічниками та науковими консультантами дружин та родичів своїх же колег – інших чинних або колишніх суддів КСУ. Вони призначаються поза конкурсом, за поданням самого судді – йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Журналісти з’ясували, що у судді Олександра Литвинова з грудня 2018-го року помічницею працює Юлія Касмініна. Це – донька чинного судді КСУ Олександра Касмініна. Торік, за інформацією Конституційного суду, їй було нараховано загалом до 400 тисяч заробітної плати.

Протягом 2019-2020 років Юлію Касмініну двічі відзначали подякою та грамотою голови Конституційного суду.

У коментарі «Схемам» її батько, суддя КСУ, лише коротко зазначив, що його донька стала помічницею судді Литвинова «відповідно до закону про Конституційний суд».

У самого судді Касмініна помічницею працює Ольга Шаптала. Це – невістка ексголови Конституційного суду України Наталії Шаптали. Зараз, за інформацією КСУ, Ольга Шаптала перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

У судді Віктора Кривенка працює помічницею Тамара Федоренко. Це – дружина колишнього судді Конституційного суду Михайла Гультая. Минулого року, за даними КСУ, їй було нараховано загалом близько 450 тисяч гривень заробітної плати. Тамара Федоренко також була відзначена грамотою голови КСУ.

«Помічники у суддів призначаються поза конкурсом, за заявою самого судді. Це непотизм, кумівство чи суддівські традиції в Україні?» – запитує автор розслідування.

Журналісти звернулись до всіх вищезгаданих суддів за коментарями.

Суддя Литвинов у відповідь на запитання про те, за яким принципом була призначена на посаду його помічниці донька іншого судді Конституційного суду Олександра Касмініна та чи просив його колега сприяння у цьому призначенні, зазначив, що «на даний час утримається від будь-яких коментарів та відповідей».

У коментарі «Схемам» ексголова КСУ Станіслав Шевчук заявив, що вважає подібні призначення – непотизмом: «Це – непотизм. З точки зору загального сприйняття правосуддя – це ж не приватна юридична фірма, яку побудував собі Тупицький. КСУ – це серйозна державна установа».

Поділяє цю думку також інший колишній голова КСУ Іван Домбровський.

Раніше «Схеми» також повідомляли про нові деталі скасування КСУ частини антикорупційної реформи: масові заяви про самовідвід та процедурні порушення.