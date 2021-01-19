Тупицький написав заяву до поліції через недопуск до КСУ та «перешкоджання роботі»

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький викликав представників Національної поліції до приміщення Конституційного суду через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.

За його словами «невідомі особи» не дають йому потрапити на робоче місце, аргументуючи це указом президента про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці, починаючи з 29 грудня 2020 року.

«Крім посади судді, я обіймаю посаду голови суду. Таким чином, я є розпорядником фінансів, тільки я можу робити підписи, печатка в сейфі знаходиться. Тобто це призводить до блокування всього органу. Сьогодні відбулося фактично захоплення Конституційного суду. Сюди стягнуто якісь підрозділи», – сказав Тупицький перед тим, як написав заяву до поліції.

Тупицький закликав правоохоронців з’ясувати, хто саме і на яких законних підставах перешкоджає його роботу. Він додав, що роботу судді Конституційного суду регламентують два закони: Конституція і закон «Про Конституційний суд», і ними не передбачено такого поняття як відсторонення від посади.

«На сьогодні зі мною трудові відносини не розірвано, я отримую зарплату», – додав Тупицький.

Поліція, що прибула на виклик, погодилася зафіксувати заяву голови Конституційного суду України. Від додаткових коментарів правоохоронці відмовилися. Радіо Свобода надіслало запит, аби з’ясувати, що Національна поліція зареєструвала звернення Олександра Тупицького.

Управління державної охорони повідомило, що недопущення Тупицького на робоче місце відбувалося силами їхніх військовослужбовців. Відповідний запит до управління надійшов від ДБР.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.