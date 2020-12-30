Заяви КСУ щодо відсторонення Тупицького є «юридично нікчемними» – Офіс президента

Заява Конституційного суду про призначення спеціального засідання через відсторонення голови суду Олександра Тупицького не відповідає вимогам закону, заявляє Офіс президента Володимира Зеленського 30 грудня.

У адміністрації президента вказують на те, що інформацію, яку можна розміщувати на сайті КСУ, визначає закон про Конституційний суд, регламент, положення про сайт установи.

«Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ, невідомо ким підготовленого та такого, що за своїм змістом є присвоєнням повноважень Конституційного Суду правовим департаментом», – стверджують у ОП.

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Офіс звинуватив Конституційний суд у свідомому введенні суспільства та медіа в оману через розміщення заяв, які містять висновки чи роз’яснення, але не стосуються рішень КсУ.

«Будь-які «заяви», «роз’яснення» та «висновки», розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їхнє розміщення, мають бути притягнуті до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного Суду», – йдеться в заяві представництва президента.

Раніше сьогодні Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

Напередодні КСУ заявив, що планує призначити спеціальне пленарне засідання через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади.