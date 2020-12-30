Тупицький не має повноважень скликати спеціальне засідання КСУ – Веніславський

Олександр Тупицький протягом двох місяців після відповідного указу президента не може виконувати повноваження судді й голови Конституційного суду, а отже, і скликати спеціальне засідання, анонсоване раніше в КСУ, заявив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

«За законом про КСУ, спеціальне пленарне засідання може бути скликане виключно головою КСУ або особою, яка виконує його повноваження. Пан Тупицький не має на сьогоднішній день повноважень ні як суддя, ні як голова, який відсторонений від посади, скликати спеціальне пленарне засідання Конституційного суду», – цитує слова Веніславського пресслужба президента.

За його словами, відсторонення Тупицького від посади судді – «це фактично вимушений крок, зроблений президентом із метою встановлення істини під час досудового розслідування кримінальної справи».

«Юридично це означає, що пан Тупицький з учорашнього дня більше не може виконувати повноваження судді протягом двох місяців. Тобто він не може брати участь у засіданнях Конституційного суду, він не може брати участь в інших заходах, які відбуваються у КСУ», – сказав представник голови держави у Конституційному суді.

Веніславський нагадав вже раніше озвучену ОП позицію, що Зеленський вдався до такого кроку, відповідно до статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, – «це реакція на звернення Офісу генерального прокурора про відсторонення особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, від виконання посадових обов’язків».

«Це робиться для того, щоб особа, яка займає певну посаду, особливо таку відповідальну, як суддя КСУ, і тим більше – голова Конституційного суду, не могла втручатися у здійснення досудового розслідування. Щоб вона не перешкоджала своїми діями органам досудового розслідування», – додав він.

Представник президента в КСУ також заявив, що роз’яснення щодо порядку відсторонення від посади судді Конституційного суду, розміщене на офіційному сайті, також не має жодних юридичних наслідків, оскільки юридичний департамент, який підписався як автор такого роз’яснення, не має повноважень давати жодних роз’яснень щодо офіційного тлумачення тих чи інших норм чинного законодавства, якою є стаття 154 КПК.

Раніше сьогодні Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

Напередодні КСУ заявив, що планує призначити спеціальне пленарне засідання через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади.