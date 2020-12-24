«Плівки Тупицького» дають підстави розглянути, чи може він бути головою КСУ – представник президента

Оприлюднення записів розмов голови Конституційного суду Олександра Тупицького ставлять під сумнів його придатність до роботи на цій посаді, заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський. Про це він заявив у коментарі кільком медіа 24 грудня.

За даними Веніславського, розмови голови КСУ були записані в рамках досудового розслідування і з дотриманням закону.

«Суд дозволив здійснювати негласні заходи спостереження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пана Тупицького було викликано для оголошення про підозру», – сказав він.

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Веніславський також висловив думку, що записи розмов Тупицького свідчать про його невідповідність зайнятій посаді.

«Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у такому випадку немає, і професіоналізм, який також під питанням. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді Конституційного суду щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС», – сказав представник президента.

24 грудня стало відомо, що голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають на понеділок, 28 грудня до Офісу генерального прокурора для вручення підозри. Згодом КСУ повідомив, що Олександр Тупицький підготував кілька клопотань до ОГПУ через цей виклик.

Напередодні журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ у розслідуванні «Плівки Тупицького», які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

Судячи з записів, голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.