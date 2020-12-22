«Плівки Тупицького»: записи, що викривають причетність голови КСУ до суддівського шахрайства (СХЕМИ | №285)

Олександр Тупицький очолює одну з ключових інституцій в правовій системі країни, Конституційний суд України. За останні місяці він встиг став фігурантом кількох гучних скандалів: зокрема, «Схеми» опублікували розслідування про численне елітне майно незрозумілого походження голови КСУ Олександра Тупицького, в тому числі, в анексованому Криму. Втім, нове викриття проливає світло на його ймовірну причетність до суддівського шахрайства.

В розпорядженні редакції опинилися записи розмов Олександра Тупицького, здійснені правоохоронцями, на яких він вже в статусі судді, маючи вплив та знайомства в суддівському корпусі, допомагав у вирішенні корпоративного конфлікту одній із зацікавлених сторін. І, схоже, навіть отримав свою частку в підприємстві через довірену особу. А пізніше, вже будучи суддею КСУ, намагався зупинити свідка від дачі свідчень правоохоронцям на цю тему та пропонував йому за свою фінансову винагороду владнати цей конфлікт.

«Схеми» верифікували плівки, співставили з подіями того часу, проаналізували їх – і розповідають про історію переділу одного заводу, що нині знаходиться на тимчасово окупованій території, і роль самого Тупицького в цьому корпоративному конфлікті. А також його роздуми про цілі роботи на суддівських нивах та історію приходу в Конституційний суд.