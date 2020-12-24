Офіс Генпрокурора викликав голову КСУ Тупицького для вручення підозри після розслідування «Схем»

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають на понеділок, 28 грудня до Офісу генерального прокурора для вручення підозри.

Цю інформацію «Схемам» підтвердили спочатку у пресслужбі ОГП, а згодом і перший заступник генпрокурора Роман Говда.

Напередодні журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ у розслідуванні « Плівки Тупицького », які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

«Тупицький викликаний до Офісу Генпрокурора на понеділок (28 грудня 2020 року – ред.) для проведення процесуальних дій», – повідомила «Схемам» начальниця Управління інформаційної політики Офісу Генпрокурора Сюзанна Савчук. Також підтвердив цю інформацію журналістам і заступник генпрокурора Роман Говда.

За інформацією джерел «Схем» у правоохоронних органах, Тупицькому планують вручити підозру у кримінальному провадженні щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який підозрюється, серед іншого, і у тому, що він шляхом введення в оману заволодів активами «Зуївського енергомеханічного заводу».

Зокрема, Тупицькому інкримінується вчинення злочинів, передбачених статтею 384 (завідомо неправдиві показання) та статтею 386 (примушування свідка до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань та підкуп свідка з тією самою метою).

Напередодні «Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить про те, що голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу.

Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.