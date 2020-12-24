Голова КСУ підготував клопотання до генерального прокурора через виклик для вручення підозри

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький підготував кілька клопотань до Офісу генеральної прокурорки через повістку, яку отримав сьогодні. Про це пресслужба КСУ заявила 24 грудня.

«Головою Суду з огляду на отриману повістку підготовлено низку клопотань до Офісу Генерального прокурора. Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме – повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення», – йдеться в заяві пресслужби.

В Конституційному суді не уточнили змісту цих клопотань.

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Раніше сьогодні ж стало відомо, що голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають на понеділок, 28 грудня до Офісу генерального прокурора для вручення підозри.

Напередодні журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ у розслідуванні «Плівки Тупицького», які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

Судячи з записів, голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу. Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.