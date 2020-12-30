КСУ призначить спеціальне засідання через рішення Зеленського відсторонити Тупицького

Конституційний суд планує призначити спеціальне пленарне засідання через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького від посади. Про це йдеться в повідомленні суду 29 грудня.

У суді посилаються на Кримінальний процесуальний кодекс України, згідно з яким президент може відсторонювати осіб, яких призначає, на основі клопотання прокурора «в порядку, встановленому законодавством».

Також пресслужба КСУ вказує на гарантії незалежності суддів цього органу, в тому числі – особливий порядок припинення повноважень чи звільнення судді.

«Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України», – заявили в КСУ.

29 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ, повідомляє пресслужба президента.

За повідомленням, таке рішення президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора».

28 грудня в Офісі генерального прокурора повідомили, що планують відправити клопотання президенту України про усунення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України.

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Перед тим у понеділок голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри. Оскільки Тупицький не з’явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою. Як уточнили в ОГП, тепер голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка.

21 грудня журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ в розслідуванні «Плівки Тупицького», які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

Зокрема, Тупицькому інкримінують вчинення злочинів, передбачених статтею 384 (завідомо неправдиві показання) та статтею 386 (примушування свідка до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань та підкуп свідка з тією самою метою).

«Схеми», зокрема, опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить про те, що голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу. Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.