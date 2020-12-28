Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора, але підозру йому вручили поштою – речниця (ОНОВЛЕНО)

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький 28 грудня не з’явився до Офісу генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри. Про це повідомила начальниця Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук у коментарі Радіо Свобода.

«Ні, не з’явився», – розповіла Савчук.

Оновлення. Оскільки Тупицький не з'явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою.

«Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а у випадку неможливості вручення направляється поштою в той самий день. З часу відправлення голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також в завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України», – сказала Савчук.

Тупицький повідомив ОГП про те, що не зміг з’явитися для вручення підозри через сімейні обставини. Водночас він не надав документів, які б підтверджували поважність цієї причини, повідомила працівниця пресслужби ОГП Марина Хоменко.

Минулого тижня голова КСУ підготував клопотання до генерального прокурора через виклик для вручення підозри. Однак, станом на ранок 28 грудня, до ОГП клопотання не надходили, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора. Зміст звернень невідомий.

21 грудня журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ в розслідуванні «Плівки Тупицького», які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

Тупицького викликали до Офісу генпрокурора на 28 грудня 2020 року для проведення процесуальних дій.

За інформацією джерел «Схем» у правоохоронних органах, Тупицькому планували вручити підозру у кримінальному провадженні щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який підозрюється, серед іншого, і у тому, що він шляхом введення в оману заволодів активами «Зуївського енергомеханічного заводу».

Зокрема, Тупицькому інкримінується вчинення злочинів, передбачених статтею 384 (завідомо неправдиві показання) та статтею 386 (примушування свідка до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань та підкуп свідка з тією самою метою).

«Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить про те, що голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу.

Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.