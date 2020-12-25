Тупицький не може бути головою КСУ, перезавантаження суду має початися з цього – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький, на його думку, не може і далі залишатися на посаді і має піти у відставку. Зеленський сказав про це в інтерв’ю виданню «Фокус», оприлюдненому 25 грудня.

«Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок», – сказав президент.

Він також висловив сподівання на те, що КСУ буде переформатований у 2021 році.

Тупицький цю заяву наразі не коментував.

Напередодні представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що оприлюднення записів розмов голови Конституційного суду Олександра Тупицького ставлять під сумнів його придатність до роботи на цій посаді.

Читайте також: «Плівки Тупицького»: як розмови голови Конституційного суду викривають його причетність до суддівського шахрайства (розслідування)

«Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у такому випадку немає, і професіоналізм, який також під питанням. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді Конституційного суду щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС», – сказав представник президента.

24 грудня стало відомо, що голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають на понеділок, 28 грудня до Офісу генерального прокурора для вручення підозри.

Згодом КСУ повідомив, що Олександр Тупицький підготував кілька клопотань до ОГПУ через цей виклик. У Конституційному суді не уточнили змісту цих клопотань.

Раніше журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ у розслідуванні «Плівки Тупицького», які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

Судячи з записів, голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу. Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.