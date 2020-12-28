Можливе відсторонення Тупицького: у КСУ вказали, за яких умов це може статися

Припинення повноважень судді Конституційного суду і звільнення його з посади можливе тільки відповідно до вичерпного переліку підстав, які є в Конституції, повідомила пресслужба КСУ в коментарі на скерування президентові України клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду України.

У КСУ наголошують, що ключовою для ухвалення рішення про звільнення судді КСУ є стаття 149-1 Конституції.

«Вказану норму Конституції України логічно пов’язувати з положеннями статті 149 Конституції України в аспекті незалежності і недоторканності суддів Конституційного суду України. Відтак вирішення питання про відсторонення від посади судді Конституційного суду України, голови суду та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження суперечитиме статті 149-1 Конституції України», – йдеться в повідомленні КСУ.

У КСУ наголошують, що рішення про звільнення судді Конституційного суду з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Конституції, ухвалюється винятково КСУ, і «жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього».

Як зазначають у суді, згідно з чинним законодавством, повноваження судді КС припиняються в разі завершення терміну його повноважень, досягнення 70 років, припинення громадянства України або набуття громадянства іншої країни, набуття чинності рішенням суду про визнання його зниклим безвісти або померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, набуття чинності обвинувальним вироком за вчинення ним злочину або смерті судді.

Підставами для звільнення судді КС є його нездатність виконувати свої повноваження за станом здоров’я, порушення ним вимог щодо несумісності, вчинення ним суттєвого дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування своїми обов’язками, або подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Раніше сьогодні в Офісі генерального прокурора повідомили, що 28 грудня планують відправити клопотання президенту України про усунення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду України.

Перед тим у понеділок голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з’явився до Офісу генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри. Оскільки Тупицький не з’явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою. Як уточнили в ОГП, тепер голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка.

21 грудня журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) опублікували розмови голови КСУ в розслідуванні «Плівки Тупицького», які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

За інформацією джерел «Схем» у правоохоронних органах, Тупицькому 28 грудня планували вручити підозру у кримінальному провадженні щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який підозрюється, серед іншого, і у тому, що він шляхом введення в оману заволодів активами «Зуївського енергомеханічного заводу».

Зокрема, Тупицькому інкримінується вчинення злочинів, передбачених статтею 384 (завідомо неправдиві показання) та статтею 386 (примушування свідка до відмови від давання показань, а також до давання завідомо неправдивих показань та підкуп свідка з тією самою метою).

«Схеми», зокрема, опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить про те, що голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006–2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Запис розмови журналісти верифікували, проаналізували та співставили із подіями того часу.

Сам Тупицький утримався від коментарів по суті поставлених журналістами запитань.