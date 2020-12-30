«Зеленський перевищив власні повноваження» – експерт про рішення тимчасово відсторонити голову КСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від займаної посади голови Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці. «Рішення було ухвалене після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора, підписаного виконувачем обов’язків генпрокурора, про відсторонення судді КСУ Олександра Тупицького від посади строком на два місяці», – йдеться у повідомленні. Ситуацію з рішенням президента Зеленського телеканалові «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») прокоментував політолог Олег Саакян.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького. Заяву КСУ опубліковано на офіційному сайті суду 30 грудня

У жовтні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка дозволяла штрафувати й відправляти до в’язниці чиновників за завідомо недостовірні дані в декларації й взагалі закрив доступ до декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) поставило під сумнів об’єктивність ухваленого судом рішення. За даними агентства, у деяких суддів Конституційного суду був конфлікт інтересів, оскільки в їхніх деклараціях були недостовірні дані. У Євросоюзі після цього висловили занепокоєння рішеннями й заявили, що це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму.

На початку грудня Верховна Рада знову ухвалила законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування.

Політолог Олег Саакян розповів, чому рішення Зеленського розкритикували політики й суспільні діячі, попри проблеми з рішеннями КСУ, і як це може позначитися на стосунках із Заходом.

– Чи не призведе рішення Зеленського до якихось політичних наслідків у державі?

– Звісно ж, призведе. Оскільки це безпрецедентне рішення. Не дивлячись на те, що пан Тупицький явно не перебуває у фаворі як в опозиції, так і в суспільства в цілому, опозиція стовідсотково підніме його на прапори. Уже по соціальних мережах помітні тези про узурпацію влади Зеленським. У цьому випадку обґрунтування у вигляді КПК, тобто Кримінально-процесуального кодексу України, виглядає вкрай сумнівно.

– Що такого зробив тоді Конституційний суд, що Зеленський каже, що це конституційна криза?

До того ж суд почав розглядати питання й мови. Була інформація, про неї казав секретар РНБО, що за діями КСУ може бути зовнішнє втручання, натякаючи на Російську Федерацію

– Конституційна криза це окремо, а подія з відстороненням на два місяці також окремо. Вони пов’язані політично, але юридично вони лежать у різних площинах. Політично ми перебуваємо в ситуації досі затяжної конституційної кризи, коли Конституційний суд вирішив одним помахом демонтувати цілу частину антикорупційної інфраструктури.

До того ж суд почав розглядати питання й мови, яке є дуже чутливим. Була інформація, про неї казав секретар РНБО, що за діями Конституційного суду може бути зовнішнє втручання, натякаючи на Російську Федерацію і можливий зв’язок із кримінальними й політичними проросійськими групами цих діячів.

Те, що зараз відбувається, іде своїми коренями до 2017 року. До дій пана Тупицького, які, на думку слідства, можуть мати характер незаконних. Відповідно, там іде слідство, і тому було звернення генерального прокурора про відсторонення.

– А рішення Зеленського для кого буде позитивним, для кого негативним?

– Насправді, воно є негативним для усіх. Тому що з конституційної кризи хорошого виходу ніколи немає, усі виходи погані. Це глухий кут, коли конституційні органи зіштовхнулися між собою й не можуть у звичайному робочому режимі вийти з цього глухого кута.

Зеленський перевищив власні повноваження, оскільки президент керується Конституцією. А в Конституції є стаття 102 і вичерпний перелік повноважень президента, якими його наділено. І там немає нічого про зняття з посади голови Конституційного суду. Так само, як і в частині Конституції стосовно Конституційного суду немає подібного механізму.

– А для Заходу?

КСУ продемонстрував політичну заангажованість. Це люди, які мають низький рівень довіри, і більшість з них призначалася ще Януковичем

– Для Заходу ситуація буде достатньо складною, на розтяжці. Оскільки, з одного боку, юридично усе доволі зрозуміло, що це сумнівне рішення. Але, з іншого боку, Конституційний суд продемонстрував свою політичну заангажованість у житті держави, зайняв достатньо сумнівну юридичну позицію, як сказала Венеційська комісія стосовно його останніх рішень. Плюс, це люди, які мають вкрай низький рівень довіри у суспільстві, і більшість з них призначалася ще президентом-втікачем Януковичем.