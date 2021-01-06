Конституційний суд ніхто блокувати не буде – представник Зеленського в КС про заяву суддів

Без відстороненого президентом України Володимиром Зеленським судді Олександра Тупицького є 14 суддів Конституційного суду, і КС може працювати без проблем. Про це заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода представник президента України в КС Федір Веніславський. Напередодні в цьому суді обговорили на зборах ситуацію щодо указу Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді голови КС Олександра Тупицького. У заяві зборів про виконання указу не йдеться і прізвище Тупицького взагалі не згадується. Водночас наголошено на необхідності гарантування «посадовими особами» незалежності Конституційного суду і загрозі його блокування у разі недотримання вимог Основного закону.

Судді КС коментарів пресі у зв’язку з указом президента наразі не дають, є лише така заява. Найголовніше в ній і у коментарі для Радіо Свобода представника Зеленського – заочні дебати:

Судді КС: Викликає занепокоєння ситуація, що склалася у зв’язку з указом президента України Володимира Зеленського «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 29 грудня 2020 року. Про це і йшлося на зборах суддів.

Федір Веніславський: За великим рахунком нічого екстраординарного під час зборів суддів Конституційного суду не відбулося. Збори суддів Конституційного суду як органу суддівського самоврядування розглядають ті питання, які не можуть розглядати на інших засіданнях. Тобто давати юридичну оцінку на предмет відповідності Конституції указу президента України про відсторонення пана Тупицького від посади судді КСУ на зборах суддів узагалі не можна було.​

Судді КС: Органи державної влади та їхні посадові особи у своїй діяльності зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, у тому числі й тих, які гарантують незалежність Конституційного суду України, незалежність та недоторканність суддів Конституційного суду України.

Посадові особи зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції України

Федір Веніславський: Ухвалили після тривалого обговорення абсолютно нейтральну заяву, яка закликає всі органи державної влади поважати незалежність Конституційного суду тощо. Ця заява не має жодного юридичного значення. Ніяких юридичних оцінок указу президента (про відсторонення пана Тупицького від посади судді КСУ – ред.) судді не робили. Від заяви не може бути жодних наслідків. І фактично у ній просто цитують норми Конституції щодо поділу влади, незалежності КСУ, взаємодії органів влади тощо.

Судді КС: Основний закон України встановлює порядок та підстави звільнення судді Конституційного суду з посади або припинення його повноважень, затримання його або утримання під вартою чи арештом (статті 149, 149-1 Конституції України).

Федір Веніславський: Тупицький є суддею Конституційного суду України, тимчасово відстороненим від виконання своїх обов’язків. Він не має права брати участь у будь-яких засіданнях КСУ, де відбуваються голосування, на яких ухвалюються будь-які рішення. Статусу судді Тупицького ніхто не позбавляв. Повноваження його ніхто не припиняв. Його ніхто не звільняв. На чому наголосили судді КСУ в тій заяві. Стосовно цього є чітко визначена процедура, передбачена 149 статтею Конституції України. В цьому випадку йдеться лише про тимчасове відсторонення від виконання повноважень, відповідно до Кримінального процесуального кодексу. Це все пов’язано з кримінальним провадженням щодо Тупицького.

Зважаючи на суттєвий статус судді Конституційного суду, тим більше його голови, і з огляду на ті злочини, у вчиненні яких підозрюється пан Тупицький, звичайно, його необхідно було відсторонити, щоб він не використовував свій статус для втручання у досудове розслідування і не міг перешкоджати цьому розслідуванню.

Статусу судді Тупицького ніхто не позбавляв

Судді КС: Збори суддів звертають увагу на неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи КС.

Федір Веніславський: Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного суду України, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КС. Без пана Тупицького на цей момент є 14 суддів КС, і вони можуть розглядати будь-які питання і ухвалювати будь-які рішення. За відсутності голови суду його повноваження виконує перший заступник. А якщо буде відсутній заступник голови КСУ з якихось поважних причин, повноваження головуючого перейдуть до найстаршого за віком судді. Тому Конституційний суд працює у звичному режимі, ніяких підстав говорити про нібито блокування КС наразі немає.

Стаття 149 Конституції України. Незалежність і недоторканність судді Конституційного суду України гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю Конституційного суду України у будь-який спосіб забороняється. Без згоди Конституційного суду України суддю Конституційного суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю Конституційного суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного суду України та членів його сім’ї.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора». 28 грудня в ОГП генпрокурора повідомили, що планують відправити клопотання президенту України про усунення Тупицького з посади голови КС. А перед тим Тупицький не з’явився до Офісу генпрокурора, куди його викликали для вручення підозри. Повідомлення про підозру йому надіслали поштою. Як уточнили в ОГП, тепер голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка та у завідомо неправдивих свідченнях.

21 грудня 2020 року журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») оприлюднили розслідування «Плівки Тупицького». «Схеми», зокрема, опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького із матеріалів кримінального провадження стосовно незаконного заволодіння майном заводу в місті Зугрес (Донеччина). Події щодо цього заводу відбувалися, коли Тупицький обіймав посаду районного судді Донецька.

Зі свого боку Олександр Тупицький у відповіді на запит «Схем» зазначив: «Хочу повідомити про те, що я не підтримую будь-яких стосунків із вказаними у вашому запиті особами. Також інформую про те, що кілька років тому, з фактично тих самих питань, що й у вашому запиті, мене було допитано як свідка слідчим Генеральної прокуратури України в межах досудового розслідування кримінального провадження. Наразі мені не відомо про результати розслідування вказаного кримінального провадження та кінцеві процесуальні рішення. З метою запобігання розголошення відомостей досудового розслідування (у випадку продовження слідства у кримінальному провадженні) змушений утриматися від надання більш детальної інформації».