У КСУ розповіли, скільки голова суду Тупицький заробив за 2020 рік

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заробив понад 3,7 мільйона гривень у 2020 році, повідомили в установі на запит Радіо Свобода.

Таким чином КСУ відповів на запит про те, чи відповідає дійсності інформація про відпочинок Тупицького у готелі Kempinski Palm Jumeirah в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За повідомленням, КСУ не має деталей щодо відпустки Тупицького 6 січня, а також із 11 до 13 січня, окрім тих, які він оприлюднив 12 січня.

«Також інформуємо, що загальна сума нарахованого доходу (винагороди судді) Голови Конституційного Суду України Тупицького О. М. за 2020 рік складає 3 715 035,02 гривень. Середній розмір нарахованого йому доходу (винагороди судді) в 2020 році становить 309 586,25 гривень», – йдеться в повідомленні суду.

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12 січня в Конституційному суді заявили, що голова суду Олександр Тупицький, указ про відсторонення якого в грудні видав президент, від 6 до 13 січня відпочивав разом із дружиною і сином в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За твердженням КСУ, що вартість відпочинку Олександра Тупицького і його родини в ОАЕ загалом становила 242 116 гривень.

Раніше видання «Цензор.нет» оприлюднило репортаж з ОАЕ, в якому йшлося про відпочинок Тупицького на королівській віллі в Дубаї, вартість добової оренди якої становить понад 300 тисяч гривень.