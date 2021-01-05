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05 січня 2021, Київ 18:50
Новини | Політика

Судді КСУ обговорили на своїх зборах указ президента про відсторонення Тупицького

Суддя Конституційного суду України Олександр Тупицький на засіданні КСУ. Київ, 23 червня 2020 року

Судді Конституційного суду України обговорили на своїх зборах указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького.

«Органи державної влади та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, у тому числі й тих, які гарантують незалежність Конституційного суду України, незалежність та недоторканність суддів Конституційного суду України», – йдеться в заяві зборів суддів.

Судді звернули увагу, що підстави та порядок звільнення судді Конституційного суду України з посади встановлює Конституція.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

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