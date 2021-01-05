Судді КСУ обговорили на своїх зборах указ президента про відсторонення Тупицького

Судді Конституційного суду України обговорили на своїх зборах указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького.

«Органи державної влади та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, у тому числі й тих, які гарантують незалежність Конституційного суду України, незалежність та недоторканність суддів Конституційного суду України», – йдеться в заяві зборів суддів.

Судді звернули увагу, що підстави та порядок звільнення судді Конституційного суду України з посади встановлює Конституція.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.