У КСУ назвали вартість відпочинку Тупицького в ОАЕ

У Конституційному суді заявили, що голова суду Олександр Тупицький, указ про відсторонення якого в грудні видав президент, від 6 до 13 січня перебуває у відпустці, яку разом із дружиною і сином проводить в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вартість відпочинку, за даними КСУ, є значно нижчою від тієї, про яку раніше писали ЗМІ.

«Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242116,43 грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування. Зазначене спростовує неправдиві заяви окремих осіб та ЗМІ стосовно оренди Олександром Тупицьким спільно із сім’єю королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу», – заявили в КСУ.

У суді додали, що у грудні 2020 року дохід голови КСУ склав понад 433,5 тисяч гривень, «що повністю покриває суму витрат на туристичну поїздку».

«Таким чином, умисне свідоме спотворення зазначених фактів певними особами призвело до розповсюдження цієї недостовірної інформації ЗМІ та, як наслідок, потягло за собою введення громадськості в оману. Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею… Водночас голова суду вказав, що надав вичерпну інформацію з цього приводу і подальше спілкування припиняє», – йдеться в заяві.

Раніше видання «Цензор.нет» оприлюднило репортаж з ОЕА, в якому йшлося про відпочинок Тупицького на королівській віллі в Дубаї, вартість добової оренди якої становить понад 300 тисяч гривень.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.