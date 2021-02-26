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26 лютого 2021, Київ 20:37
Новини | Політика

Зеленський продовжив термін відсторонення глави КСУ Тупицького

Тупицького відсторонено ще на місяць.

Президент України Володимир Зеленський продовжив ще на місяць главу Конституційного суду Олександра Тупицького. Відповідний указ оприлюднив Офіс президента.

«Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць», – мовиться в указі.

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці з посади голови КСУ Олександра Тупицького з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». Згодом Конституційний суд України заявив, що президент вийшов за межі своїх повноважень і порушив положення Конституції, видавши відповідний указ, а тому має негайно скасувати цей документ.

28 січня Окружний адміністративний суд повідомив, що Олександр Тупицький позивається до Управління державної охорони. 3 лютого КСУ оприлюднив заяву Тупицького про «злочини» службовців УДО, які не впускали його до суду.

На початку лютого ОАСК відмовив Тупицькому у забезпеченні позову до Управління державної охорони.

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