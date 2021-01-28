Тупицький позивається до УДО, яке не пустило його до Конституційного суду

Олександр Тупицький позивається до Управління державної охорони, яке не пустило його до будівлі Конституційного суду, повідомив Окружний адміністративний суд Києва.

Згідно з повідомленням, Тупицький просить визнати протиправними дії УДО.

Також Тупицький просить ОАСК зобов’язати Управління держохорони утриматись від перешкоджання йому в доступі до території Конституційного суду.

Наразі Окружний адмінсуд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

19 січня Управління державної охорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі Конституційного суду відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій поліцію через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.