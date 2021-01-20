Тупицький закликав Венедіктову звернутися до Зеленського, щоб той скасував указ про відсторонення Тупицького

Олександр Тупицький закликав генерального прокурора України Ірину Венедіктову звернутися до президента України Володимира Зеленського і попросити скасувати указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду. Відповідний лист оприлюднений на сайті КСУ.

У своєму листі Тупицький просить Венедіктову за наявності законних підстав та в передбаченому законом порядку повідомити йому про підозру в кримінальному провадженні №12013110060002990.

Крім того, Тупицький просить генерального прокурора забезпечити належне процесуальне керівництво в кримінальному провадженні та усунути «допущені прокурорами та слідчими Державного бюро розслідувань порушення», «вжити заходів щодо належного правового реагування» стосовно слідчих та прокурорів.

Тупицький наполягає, що не має статусу підозрюваного, оскільки згідно із Кримінально-процесуальним кодексом письмове повідомлення про підозру судді Конституційного суду України здійснюється генеральним прокурором або його заступником, а відповідно до закону про Конституційний суд про підозру у вчиненні кримінального порушення судді повідомляє генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.

«Фактично і юридично такого повідомлення мені про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у встановленому законом порядку здійснено не було», – пише Тупицький.

Він заявив, що із засобів масової інформації дізнався, що на 9:30 28 грудня його викликають до прокуратури для повідомлення про підозру. Водночас, за словами Тупицького, співробітник Управління документального забезпечення секретаріату Конституційного суду вручив йому повістку зранку 28 грудня.

«Після цього приблизно о 9:15 я зателефонував виконувачу обов'язків генерального прокурора Р. М. Говді і повідомив, що лише щойно отримав його повістку, тому об’єктивно не зожу прибути до нього за викликом на 9:30 і звернувся з проханням перенести здійснення ним процесуальної дії – повідомлення мені про підозру – на наступний день», – заявив Тупицький.

Суддя стверджує, що Говда проігнорував його усне повідомлення та письмове клопотання про неможливість з'явитися до прокуратури.

За словами Тупицького, впродовж 28 грудня він перебував на своєму робочому місці, однак йому ніхто не повідомляв про підозру та не вручав жодних процесуальних повідомлень.

«Отже, 28 грудня 2020 року в установленому законом порядку я не набув статусу підозрюваного в кримінальному провадженні № 12013110060002990 чи в будь-якому іншому кримінальному провадженні. Це означає, що в слідчих Державного бюро розслідувань та прокурорів не було законних підстав для виклику мене на допит як підозрюваного чи проведення інших процесуальних дій у такому статусі, а в генерального прокурора чи особи, яка здійснює його повноваження, – навіть формального приводу для внесення президенту України клопотання про відсторонення мене від посади судді Конституційного суду», – вважає Тупицький.

На його думку, прокуратура також не мала законних підстав застосовувати особливий порядок вручення йому підозри, коли йому її направили за місцем роботи.

«Повідомлення про підозру, направлене поштою, надійшло до Конституційного суду України 29 грудня 2020 року. Але його мені не було вручено. Секретаріат Конституційного суду повернув це повідомлення до Офісу генерального прокурора, оскільки за вказаних обставин передача його мені означала незаконний спосіб повідомлення про підозру», – додав Тупицький.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

19 січня Управління державної охорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі Конституційного суду відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій поліцію через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.