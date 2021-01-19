ДБР: суддя КС Тупицький перешкоджає досудовому розслідуванню

Державне бюро розслідувань звинувачує голову Конституційного суду України Олександра Тупицького в перешкоджанні розслідуванню провадження, порушеного проти нього.

«Підозрюваний суддя Конституційного суду України, який здійснює адміністративні функції його голови, нехтуючи вимогами Конституції України та положеннями Кримінального процесуального кодексу України, діючи з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, у якому він є підозрюваним, продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого», – стверджують у ДБР.

У повідомленні вказано, що слідчі ДБР повідомили Тупицькому 28 грудня 2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

«Голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, не набуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце. Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні», – інформує ДБР.

Раніше 19 січня голова Конституційного суду України Олександр Тупицький викликав представників Національної поліції до приміщення Конституційного суду через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків. За його словами, «невідомі особи» не дають йому потрапити на робоче місце, аргументуючи це указом президента про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці, починаючи з 29 грудня 2020 року.

Тупицький закликав правоохоронців з’ясувати, хто саме і на яких законних підставах перешкоджає його роботу. Він додав, що роботу судді Конституційного суду регламентують два закони: Конституція і закон «Про Конституційний суд», і ними не передбачено такого поняття як відсторонення від посади.

Управління державної охорони повідомило, що недопущення Тупицького на робоче місце відбувалося силами їхніх військовослужбовців. Відповідний запит до управління надійшов від ДБР.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.