Конфлікт інтересів через землю в Криму: НАЗК склало два адмінпротоколи щодо Тупицького

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два протоколи про адміністративні правопорушення щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, відстороненого від обов’язків судді указом президента, йдеться в повідомленні НАЗК.

В Агентстві повідомляють, що встановили в діях Тупицького «умисне незазначення ділянки в майновій декларації» та «дії в умовах реального конфлікту інтересів». Про те, що очільник КСУ ще до анексії Криму Росією став власником земельної ділянки у селищі Кореїз, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації, «Схеми» розповіли наприкінці жовтня 2020 року.

За словами керівника НАЗК, 1 жовтня, майже за місяць до рішення КСУ про скасування частини антикорупційної реформи, відомство направило Олександру Тупицькому запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави-окупанта» – за таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол. А вже 27 жовтня 2020 року, звернули увагу в Нацагентстві, суддя проголосував за рішення КСУ, у якому зокрема визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

«Отже, Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти 2 адмінпротоколи щодо Тупицького: щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів», – зазначив Олександр Новіков.

Раніше «Схеми» встановили, що голова КСУ Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. При цьому, 27 жовтня 2020 року під головуванням Тупицького судді КСУ проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

Після оприлюднення цієї інформації Тупицький її підтвердив і пояснив, що не задекларував ділянку, бо не знав, як це зробити. Водночас, він відзначив, що не визнає Крим російським. За словами судді, його провина може полягати в тому, що він не звернувся до органів НАЗК, щоб вони роз’яснили, як це зробити. При цьому суддя не побачив проблеми в самому факті оформлення майна в окупованому Криму за насадженим там нині російським законодавством. За його словами, Україна не визнає правочинів, здійснених після окупації на території Криму і вважає ці правочини нікчемними самі по собі – але, як вважає Тупицький, «це не кримінал – він просто не визнається».

30 жовтня 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує як державну зраду і незаконне відчуження земельної ділянки кримінальне провадження щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, в якого програма «Схеми» виявила незадекларовану ділянку землі в окупованому Криму, оформлену за законами Росії.

Наприкінці грудня 2020 року «Схеми» опублікували розмову голови Конституційного суду про причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив , що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького , тому має негайно скасувати цей документ.