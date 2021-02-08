Тупицькому відмовили у забезпеченні позову до УДО – ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва відмовив відстороненому президентом з посади голови Конституційного суду Олександру Тупицькому у забезпеченні позову до Управління державної охорони, повідомила пресслужба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень Голови Конституційного суду України. 8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього», – йдеться в повідомленні.

В суді зазначили, що Тупицький не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

«На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті», – додали в ОАСК.

Сам Олександр Тупицький поки це рішення ОАСК не коментував.

28 січня Окружний адміністративний суд повідомив, що Олександр Тупицький позивається до Управління державної охорони. 3 лютого КСУ оприлюднив заяву Тупицького про «злочини» службовців УДО, які не впускали його до суду.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 24 лютого підготовче засідання у цій справі.

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці з посади голови КСУ Олександра тупицького з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». Згодом Конституційний суд України заявив, що президент вийшов за межі своїх повноважень і порушив положення Конституції, видавши відповідний указ, а тому має негайно скасувати цей документ.