КСУ оприлюднив заяву Тупицького про «злочини» службовців УДО, які не впускали його до суду

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький звинувачує Управління державної охорони України в перевищенні своїх повноважень при блокуванні Конституційного суду України – про це йдеться в заяві про вичнення ними «кримінальних правопорушень (злочинів)» , яку оприлюднила пресслужба КСУ 3 лютого.

Тупицький стверджує, що 30 грудня 2020 року, з 19 по 22 і з 25 по 29 січня, і також 1 та 2 лютого військові Департаменту охорони об’єктів УДО не пускали на територію КСУ та до самої будівлі його, а також ще трьох суддів.

Він зазначає, що співробітники УДО не надали «будь-яких документів на підтвердження правомірності своїх дій» та не назвали ім’я посадової особи, яка розпорядилася не пропускати його в КСУ.

Крім того, суддя заявляє про участь у подіях службовців спецпідрозділу УДО «Булат», загалом кількість учасників блокування суду з 19 по 21 січня оцінює в 70 людей.

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Також, як стверджує Тупицький, військовослужбовці здійснювали щодо нього контроль на безпеку, хоча це нібито не передбачено законом.

Відтак суддя в своїй заяві просить почати розслідування за ознками захоплення державних будівель, втручання в діяльність державного діяча, втручання в діяльність судових органів та перевищення військовими повноважень.

Управління державної охорони наразі не коментувало цю заяву, як і Офіс генерального прокурора.

28 січня Окружний адміністративний суд повідомив, що Олександр Тупицький позивається до Управління державної охорони.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

19 січня Управління державної охорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі Конституційного суду відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій поліцію через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.