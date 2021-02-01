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01 лютого 2021, Київ 22:06
Новини | Політика

У Верховному Суді оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Тупицького було відсторонено указом Зеленського

У Верховному Суді України оскаржено указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександр Тупицький.

«Сьогодні, 1 лютого 2021 року, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оспорює Указ Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» з моменту його прийняття», – мовиться у повідомленні ВСУ.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

Олександр Тупицький про недопуск на роботу і блокування КСУ (відео)
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Олександр Тупицький про недопуск на роботу і блокування КСУ (відео)

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19 січня Управління державної охорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі Конституційного суду відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій поліцію через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.

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