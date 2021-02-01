У Верховному Суді оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

У Верховному Суді України оскаржено указ президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександр Тупицький.

«Сьогодні, 1 лютого 2021 року, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оспорює Указ Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» з моменту його прийняття», – мовиться у повідомленні ВСУ.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

19 січня Управління державної охорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі Конституційного суду відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій поліцію через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.