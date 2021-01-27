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27 січня 2021, Київ 17:55
Новини | Політика

Зеленський відкликав законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ

Президент України Володимир Зеленський відкликав для доопрацювання проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного провадження.

На сайті Верховної Ради статус законопроєкту вказано як відкликаний 27 січня і знятий з розгляду. Ініціатором законопроєкту є Володимир Зеленський.

29 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонувалося припинити повноваження чинного складу КСУ «для відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України». Проєкт закону також регламентував процедуру відбору на конкурсних засадах нового складу КСУ.

Законопроєктом пропонувалося визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року як ухвалене в умовах конфлікту інтересів і повернути редакції закону «Про запобігання корупції» та норм кримінального кодексу, які діяли до рішення КС.

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