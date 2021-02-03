Верховний суд відмовився розглядати позов до Зеленського про відсторонення Тупицького

Верховний суд відмовився відкривати провадження у справі щодо відсторонення від посади судді голови Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомила пресслужба суду.

«3 лютого Верховний суд у складі судді-доповідача Касаційного адміністративного суду, перевіривши матеріали позовної заяви до президента України про визнання протиправним і скасування указу президента від 29 грудня 2020 року «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України», ухвалив рішення про відмову у відкритті провадження, оскільки цей позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства», – заявили в суді.

У Верховному суді пояснили, що позивач обґрунтував позов тим, що указ президента є незаконним і таким, що суперечить Конституції України, тобто «фактично позивач ставить питання про неконституційність указу президента і, відповідно, про необхідність оцінювання цього акта голови держави на відповідність, зокрема, статтям 6, 19, 102, 106 та розділу XII Конституції України».

Верховний суд зазначив, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного суду України.

«Невідповідність указів президента України положенням Конституції України може бути підставою для ухвалення виключно Конституційним судом України рішення щодо неконституційності цих указів, що свідчить про неможливість розгляду такої категорії справ у порядку адміністративного судочинства», – повідомили в суді.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.

19 січня Управління державної охорони повідомило, що не допустило Тупицького до будівлі Конституційного суду відповідно до запиту Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідувати провадження щодо нього.

Сам Тупицький викликав на місце подій поліцію через перешкоджання виконанню ним службових обов’язків.