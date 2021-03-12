Конституційний суд: хроніки свавілля (СХЕМИ №291)

Закон вимагає, щоб суддями Конституційного суду були особи з «високими моральними якостями». Та чи відповідає таким вимогам нинішній склад КСУ?



Адже судді цього суду не поспішають реагувати ні на розслідування стосовно голови КСУ Олександра Тупицького, ні на оголошену йому підозру.

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Ці судді масово пишуть заяви про самовідвід через нібито конфлікт інтересів у розгляді резонансної справи щодо скасування частини антикорупційної реформи. Однак, згодом, все ж голосують.

Ці судді влаштовують своїх дружин, дочок та інших родичів помічниками один до одного.

Це судді, які, попри вимоги закону, й досі не мають власного етичного кодексу, стандартами якого вони мали б керуватися у своїй професійній діяльності.

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«Схеми» розкривають деталі залаштункової діяльності одного з ключових елементів у правовій системі України, що мав би забезпечувати верховенство основного закону – Конституції. Розслідування Сергія Андрушка