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12 березня 2021, Київ 17:12
Схеми | Випуски

Хроніки свавілля у КСУ: влаштування родичів, дива авторозподілу та ігнорування процедур (СХЕМИ | №291)

Закон вимагає, щоб суддями Конституційного суду були особи з «високими моральними якостями». Та чи відповідає таким високим вимогам нинішній склад КСУ? Той, судді якого і досі не поспішають реагувати ні на розслідування стосовно його голови Олександра Тупицького, ні на оголошену йому підозру; влаштовують своїх дружин, дочок та інших родичів помічниками один до одного; колективно пишуть заяви про самовідвід через побоювання у необ’єктивному розгляді в резонансній справі щодо скасування частини антикорупційної реформи, але колективно заплющують очі на це й ухвалюють рішення. Судді, які, попри вимоги закону, й досі не мають власного етичного кодексу, стандартами якого вони мали б керуватися у своїй професійній діяльності. «Схеми» розкривають залаштунки роботи одного з ключових елементів у правовій системі України, який має забезпечувати верховенство основного закону – Конституції.

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