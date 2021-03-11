Відсторонений з посади голови КСУ Тупицький скликає «спеціальне» пленарне засідання

Відсторонений президентським указом із посади голови Конституційного суду України Олександр Тупицький скликає «спеціальне» пленарне засідання, повідомила у четвер пресслужба КСУ.

«Головою Конституційного суду України 9 березня 2021 року видано розпорядження №19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання Конституційного суду України», – йдеться в повідомленні.

За даними КСУ, на цьому засіданні розглядатиметься «зверення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань А.Яблонського».

Олександр Тупицький нині оскаржує указ президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади голови Конституційного суду України.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.