Голова НАЗК передав до суду протоколи про правопорушення щодо Тупицького

Голова Національного агенства з питань запобігання корупції Олександр Новіков скерував до суду протоколи щодо Олександра Тупицького, який до 29 грудня минулого року обіймав посаду голови Конституційного суду України (наразі відсторонений з посади – ред.), повідомляє у вівторок пресслужба НАЗК.

Повідомляється, що керівництвом НАЗК, зокрема, скеровано до Голосіївського райсуду Києва два протоколи про адміністративне правопорушення Тупицього.

«Просимо Голосіївський районний суд міста Києва повідомити про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа про адміністративне порушення за згаданим протоколом», — вказав Новіков у супровідному листі до суду.

За даними НАЗК, протоколи стосуються «ознак конфлікту інтересів під час прийняття рішення стосовно неконституційності е-декларування» та щодо «умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму».

«Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – додали в НАЗК.

Про те, що Олександр Новіков склав два протоколи про адміністративні правопорушення щодо Олександра Тупицького стало відомо 8 лютого.

За словами керівника НАЗК, 1 жовтня 2020 року, майже за місяць до рішення КСУ про скасування частини антикорупційної реформи, відомство направило Олександру Тупицькому запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави-окупанта» – за таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол. А вже 27 жовтня 2020 року, звернули увагу в Нацагентстві, суддя проголосував за рішення КСУ, у якому зокрема визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

Раніше «Схеми» встановили, що голова КСУ Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи. При цьому, 27 жовтня 2020 року під головуванням Тупицького судді КСУ проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

Після оприлюднення цієї інформації Тупицький її підтвердив і пояснив, що не задекларував ділянку, бо не знав, як це зробити. Водночас, він відзначив, що не визнає Крим російським. За словами судді, його провина може полягати в тому, що він не звернувся до органів НАЗК, щоб вони роз’яснили, як це зробити. При цьому суддя не побачив проблеми в самому факті оформлення майна в окупованому Криму за насадженим там нині російським законодавством. За його словами, Україна не визнає правочинів, здійснених після окупації на території Криму і вважає ці правочини нікчемними самі по собі – але, як вважає Тупицький, «це не кримінал – він просто не визнається».

30 жовтня 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує як державну зраду і незаконне відчуження земельної ділянки кримінальне провадження щодо голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, в якого програма «Схеми» виявила незадекларовану ділянку землі в окупованому Криму, оформлену за законами Росії.

Наприкінці грудня 2020 року «Схеми» опублікували розмову голови Конституційного суду про причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

Наприкінці минулого року Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.