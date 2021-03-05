Тупицький подав черговий позов до Верховного суду через своє відсторонення з посади голови КСУ

Суддя Олександр Тупицький подав третій позов до Верховного суду щодо скасування указу президента Володимира Зеленського про відсторонення його з посади голови Конституційного суду України, повідомляє у п’ятницю пресслужба ВС.

«Позову, який надійшов, надано реєстраційний номер справи – № 9901/57/21... Перший позов надійшов 1 лютого 2021 року. 3 лютого цього року у справі № 9901/20/21 суд ухвалив рішення про відмову у відкритті провадження, тому що зазначений позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Це рішення позивач оскаржив до Великої палати Верховного суду. Ухвалою від 22 лютого 2021 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою особи. Другий позов надійшов 26 лютого 2021 року. Оскільки строк оскарження указу президента України закінчився 29 січня 2021 року, то у справі № 9901/43/21 КАС ВС виніс ухвалу залишити заяву без руху та надати позивачеві десятиденний строк для усунення недоліків», – йдеться в повідомленні Верховного суду.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.