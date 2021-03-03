ВС повідомив, що поки не братиметься за заяву, в якій позивач вдруге оскаржує указ про відсторонення Тупицького

У Верховному суді повідомили, що «залишили без руху» позовну заяву, в якій позивач вдруге оскаржує указ президента про відсторонення з посади голову Конституційного суду Олександра Тупицького, повідомляє пресслужба ВС.

«В ухвалі від 2 березня 2021 року у справі №9901/43/21 зазначено, що для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк, який є спеціальним для такої категорії справ (ч. 5 ст. 122 КАС України). Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021 року, проте строк оскарження указу президента України закінчився 29 січня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

За даними ВС, через те, що позовну заяву подано з пропуском терміну, вирішено надати позивачеві 10 днів із дня вручення копії ухвали «для усунення недоліків позовної заяви».

«Позивач раніше вже звертався з позовом до суду. 3 лютого 2021 року Верховний суд відмовив у відкритті провадження у справі № 9901/20/21, мотивуючи тим, що позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Це рішення позивач оскаржив в апеляційному порядку до Великої палати Верховного суду», – йдеться в повідомленні.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ з метою «відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи». А 26 лютого продовжив термін відсторонення на один місяць.

30 грудня Конституційний суд України заявив, що президент Володимир Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив положення Конституції, видавши указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, тому має негайно скасувати цей документ.