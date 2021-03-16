У РНБО розповіли, коли можуть розглянути санкції проти Коломойського

У Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського «у разі надходження пропозицій». Про це в РНБО повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначеної у Вашому запиті особи від уповноважених законом України «Про санкції» державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку», – заявили в РНБО.

Там додали, що, згідно зі статтею п’ятою закону України «Про санкції», Рада національної безпеки й оборони розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, Національного банку України, Служби безпеки України.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.

Володимир Зеленський висловився на підтримку санкцій, які Сполучені Штати запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського.

Секретар РНБО Олексій Данілов минулого тижня заявив, що Рада національної безпеки й оборони на наступному засіданні продовжить розгляд питань про запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

«Кого це буде стосуватися, ви дізнаєтеся тільки після проведення засідання РНБО», – сказав Данілов, відповідаючи на запитання про те, чи планує РНБО запровадити санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.