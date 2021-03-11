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11 березня 2021, Київ 19:36
Новини | Політика

На наступному засіданні РНБО «обов’язково буде розглядатися санкційне питання» – Данілов

«Кого це буде стосуватися, ви дізнаєтеся тільки після проведення засідання РНБО», – сказав Олексій Данілов, відповідаючи на запитання про те, чи будуть запроваджені санкції проти Ігоря Коломойського

Рада національної безпеки й оборони на наступному засіданні продовжить розгляд питань про запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Що стосується ситуації, пов’язаної зі введенням санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, на наступному засіданні ми обов’язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам. Я хочу зауважити, у нас є п’ять інституцій, які, згідно з чинним законодавством, подають пропозиції про введення або скасування санкцій. Це Служба безпеки України, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Національний банк і, відповідно, президент України», – заявив Данілов на брифінгу після засідання РНБО 11 березня, відповідаючи на запитання про те, що планує РНБО запровадити санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.

Він додав, що на наступному засіданні «обов’язково буде розглядатися санкційне питання». «Кого це буде стосуватися, ви дізнаєтеся тільки після проведення засідання РНБО», – сказав Данілов.

Точної дати наступного засідання секретар РНБО не навів.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.

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