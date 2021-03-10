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10 березня 2021, Київ 22:04
Новини | Політика

В ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції»

Європейський союз підтримує санкції США щодо Ігоря Коломойського, заявив речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Петер Стано.

«ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в’їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадового чиновника в українській владі», – зазначив Стано у коментарі виданню DW.

Він також наголосив на важливості розслідування шахрайства у «Приватбанку» в Україні.

Речник ЄС також наголосив на важливості координації зі США політики у питаннях, де наявні спільні інтереси.

Стано додав, що у санкційних режимах Євросоюзу, які стосуються України, немає «критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію».

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.

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