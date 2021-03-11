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11 березня 2021, Київ 08:54
Новини | Міжнародні

Сенат США затвердив Гарленда на посаді генерального прокурора

Мерріка Гарленда підтримали 70 сенаторів, 30 голосували проти.

Сенат США 10 березня затвердив висунуту президентом Джо Байденом кандидатуру Мерріка Гарленда на посаді генерального прокурора країни.

70 сенаторів проголосували за призначення генпрокурором судді федерального апеляційного суду, 30 – проти.

Серед 20 республіканців, які підтримали Гарленда, був їхній лідер Мітч Макконнелл, який у 2016 році зробив успішні спроби заблокувати його висунення у Верховний суд. Тоді Макконнелл пояснив це тим, що вакансію мав зайняти ставленик чинного президента, Дональда Трампа, а не попереднього, Барака Обами.

За словами Макконнелла, він підтримав Гарленда тепер, з огляду на його давню репутацію.

68-річний Гарленд очолить департамент, який пережив бурхливу епоху при колишньому президентові. Трамп наполягав на тому, що генеральний прокурор повинен бути вірний йому особисто.

Перший генеральний прокурор Трампа Джефф Сешнс пішов у відставку після неослабного тиску з боку Трампа в зв’язку з розслідуванням відомством зв’язків його передвиборної кампанії з Росією.

Вільям Барр, який замінив Сешнса, пішов у відставку в останні дні правління адміністрації Трампа після спростування його неправдивих заяв про широко поширені фальсифікації на виборах.

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