США: Сенат почав обговорення плану Байдена щодо боротьби з COVID-19 на 1,9 трильйона доларів

Сенат США 5 березня розпочав обговорення плану президента Джо Байдена щодо боротьби з COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів. Як очікується, серед законодавців будуть тривалі суперечки щодо поправок в частині того, як будуть витрачатися кошти.

Законопроєкт спрямований на боротьбу з COVID-19 та відновлення економіки США, яку вразила пандемія. Документ передбачає прямі виплати більшості американців у розмірі до 1400 доларів.

Є також кошти на вакцини і тестування щодо COVID-19, допомогу штатам і місцевій владі, школам, авіаційній галузі, податкові пільги для малозабезпечених та сімей з дітьми, а також субсидії на медичне страхування.

Республіканці в Сенаті досі одностайно виступили проти законопроєкту, назвавши його погано спланованим і поспішним.

Якщо Сенат схвалить законопроєкт, його відправлять назад в Палату представників, контрольовану демократами, для остаточного ухвалення. Демократи сподіваються, що Джо Байден зможе підписати закон до 14 березня, коли закінчаться деякі поточні пільги.