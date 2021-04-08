Україні настав час жорстко боротися з системною корупцією – американський дипломат

Сполучені Штати Америки готові й надалі допомагати Україні у протидії корупції, але водночас очікують від Києва жорстких кроків у цьому напрямку. Про це заявив заступник помічника Держесекретаря США Джордж Кент під час вебінару, який 8 квітня організувала Ділова рада Україна-США.

«Через сім років після Революції гідності і через два роки після виборів, на яких президент Зеленський і «Слуга народу» перемогли з мандатом на зміни, настав час ухвалювати жорсткі рішення, щоб приборкати вплив олігархів, системну корупцію, тих, хто впливає і на регуляторні рішення, і на судову систему», – сказав Кент.

Американський диломат наголосив, що енергетика є одним з головних викликів для України від здобуття Незалежності, де корупційні інтереси впливають і на питання суверенітету. За його словами, друзі України починають ставити жорсткі запитання з цього приводу.

«Одна з проблем «сидить» у Відні і бореться проти екстрадиції до США. Чому це США переслідують і висувають звинувачення корумпованим українцям? Час українському керівництву і судовій системі замість того, щоб не ухвалювати рішення задіювати українські установи, щоб корумповані українці несли відповідальність. Чому гроші досі надходять компаніям Дмитра Фірташа, хоча всі знають, що він починав як прикриття російських газових інтересів у 1990-x?», – запитав Кент.

У 2014 році Дмитра Фірташа за вимогою Сполучених Штатів затримали в Австрії. Підприємця звинувачують у змові з метою підкупу чиновників в Індії. Він називає звинувачення політично мотивованими. Група Дмитра Фірташа нині контролює більшість облгазів і облгаззбутів України.

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Під час вебінару Ділової ради Україна-США заступник помічника Держесекретаря США Джордж Кент також розкритикував систему зберігання ядерних відходів в Україні.

«Чому Україна втратила два мільярди доларів за 10 років, коли оплачувала зберігання ядерних відходів в Росії, замість того, щоб зберігати їх в Україні? Тут є своя історія. Деякі українці дуже збагатіли на цьому», – сказав американський дипломат.

Джордж Кент висловив сподівання, що до кінця року проблему буде вирішено завдяки залученню американської компанії.

Централізоване сховище у Чорнобильській зоні, куди звозитимуть пальне з усіх українських атомних станцій, будували з участю технологій американської фірми Ноltec Inernational. Енергоатом очікує, що експлуатація комплексу почнеться у другому кварталі 2021 року.

У вересні 2020 року програма «Схеми» оприлюднила розслідування про причини атомного довгобуду «Україна-Росія: яка ціна атомної залежності, і до чого тут Микитась?».