Уряд призначив Вітренка новим головою «Нафтогазу» замість Коболєва

Кабінет міністрів призначив нового голову правління НАК «Нафтогаз України». Як повідомила 28 квітня пресслужба уряду, ним стане Юрій Вітренко.

За повідомленням, 28 квітня Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році.

«За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради і правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році визнано незадовільною. Відповідно, з 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді, а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича… Також ухвалене рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «НАК «Нафтогаз України», – йдеться в повідомленні.

В уряді додали, що незалежні члени і представники держави у наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

Вітренко досі був в.о. міністра енергетики. За даними уряду, на його місце призначили заступника міністра Юрія Бойка, який вже раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

Раніше про те, що уряд звільнив Коболєва, у соцмережах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко (фракція «ЄС») і Ольга Василевська-Смаглюк (фракція «Слуга народу»).

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.

Андрій Коболєв протягом семи років очолював найбільшу національну компанію України – «Нафтогаз України».

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працював першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».

Наприкінці січня Верховна Рада України вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром-міністром енергетики.