Голова «Нафтогазу»: про «звільнення» дізнався з новин

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляє, що не писав заяву про звільнення з посади.

«Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу… Жодних заяв не писав», – написав він 28 квітня у фейсбуці.

Раніше про те, що уряд звільнив Коболєва, у соцмережах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко (фракція «ЄС») і Ольга Василевська-Смаглюк (фракція «Слуга народу»).

У Кабміні інформацію наразі не підтвердили. Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з пресслужбою Кабінету міністрів для підтвердження цієї інформації і направило їй запит.

Андрій Коболєв протягом семи років очолював найбільшу національну компанію України – «Нафтогаз України».