Звільнення Коболєва: «Нафтогаз» назвав маніпуляцією рішення уряду

НАК «Нафтогаз України» назвав «юридичною маніпуляцією» ухвалене Кабінетом міністрів рішення щодо звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва.

«Звільнення наглядової ради на дві доби заради ухвалення рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами. Згідно зі Статутом «Нафтогазу» і законом «Про акціонерні товариства», подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом із відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради і не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів», – йдеться в заяві.

У «Нафтогазі» наголосили, що спосіб, у який була ухвалена серія рішень щодо органів управління компанії, «демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами».

«Правління і наглядова рада компанії лише вчора презентували результати роботи «Нафтогазу» за 2020 рік. Незважаючи на кризу та нарощування боргів контрагентами через лазівки, створені державним регулюванням, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік. Крім того, на даний момент менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн. Таким чином, «Нафтогаз» – єдина державна компанія, яка все ще має міцний запас ліквідності», – заявили у НАК.

Безконтрольний доступ до цих коштів та їх нецільове використання ставлять під загрозу підготовку України до проходження наступної зими, наголосили у компанії.

«Такі дії Кабміну є сигналом всім державним підприємствам: робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися. Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності», – йдеться в заяві.

28 квітня в уряді повідомили, що Кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянули звіт про діяльність компанії в 2020 році і визнали її діяльність незадовільною.

«Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку», – заявили в уряді.

У зв’язку з цим Кабмін вирішив, що з 28 квітня припиняються повноваження незалежних членів наглядової ради НАК, представників держави у наглядовій раді НАК, а також голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Також ухвалене рішення про обрання і призначення з 29 квітня Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Вітренко досі був в.о. міністра енергетики. За даними уряду, на його місце призначили заступника міністра Юрія Бойка, який вже раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

Раніше про те, що уряд звільнив Коболєва, у соцмережах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко (фракція «ЄС») і Ольга Василевська-Смаглюк (фракція «Слуга народу»).

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.

Андрій Коболєв протягом семи років очолював найбільшу національну компанію України – «Нафтогаз України».

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працював першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».

Наприкінці січня Верховна Рада України вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром-міністром енергетики.