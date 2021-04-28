Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

Комітет Верховної Ради з питань житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Відповідне голосування відбулося на засіданні комітету 28 квітня.

«За» висловилися 16 членів комітету, шестеро утрималися.

Парламент розгляне призначеня Германа Галущенка на позачерговому засіданні 29 квітня.

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Напередодні речниця прем’єр-міністра Дениса Шмигаля повідомила виданню «РБК-Україна», що Шмигаль вніс кандидатуру Галущенка на розгляд парламенту.

Досі виконувачем обов’язків міністра був Юрій Вітренко. Кабінет міністрів 28 квітня призначив його головою національної акціонерної компанії «Нафтогаз», заявивши про звільнення Андрія Коболєва.

Коболєв заявив, що не писав заяву про звільнення з посади, і про «звільнення» дізнався з новин.