Слідами зимової «енергетичної кризи»: що відбувається між СБУ, Кабміном і електростанціями Ахметова

СБУ взялася за перевірку українських виробників електроенергії. Запорізька ТЕС працює з порушеннями, які загрожують енергетичній безпеці держави, йдеться в листі, який Служба безпеки України адресувала уряду. В «паливно-енергетичному» комітеті Верховної Ради припускають, що аварійні ситуації взимку 2021 року в енергетиці могли спричиняти навмисно. Незалежні експерти говорять, що «енергетичну кризу» викликали технологічні порушення, але не лише вони: взимку 2021 року збіглося кілька несприятливих чинників.

Запорізька теплова електростанція, що входить в структуру холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, а саме: її персонал та менеджмент, порушує законодавство в сфері енергетики, і цим самим загрожує стабільній роботі енергосистеми України. Про це йдеться в листі заступника голови СБУ Сергія Андрущенка до Кабінету міністрів, яке оприлюднило видання LIGA.net.

Як ідеться в листі, в останні роки ця теплова електростанція, найбільша в Україні, аварійно відключалася щонайменше чотири рази. Останнє відключення сталося в лютому 2021 року. Тоді жителі міст Енергодар і Дніпрорудне Запорізької області на дві години залишилися без електроенергії та водопостачання, йдеться в листі СБУ.

У документі мовиться, що причини аварії почала вивчати спеціальна комісія, до якої увійшли представники ТЕС, Держенергонагляду та «Укренерго». І ця комісія виявила на електростанції низку порушень, які впливають на надійність її роботи:

ненадійність схеми підключення енергоблоків до електромережі;

ненадійність системи електричного живлення власних потреб енергоблоків;

застаріле і ненадійне обладнання на цій ТЕС;

запуск енергоблоку №2 після капітального ремонту з порушенням правил технічної експлуатації.

Сергій Андрущенко у листі стверджує, що Запорізькій ТЕС вже рекомендували реконструювати низку своїх об'єктів, але, на думку посадовця, формально ці заходи виконуються, проте «фактично жоден з них не доведений до реального втілення».

Він рекомендує Кабміну та Міністерству енергетики розробити програму з реконструкції та модернізації Запорізької ТЕС «з метою недопущення посилення загрози енергетичній безпеці держави та попередження економічного тероризму в енергетиці».

В СБУ підтвердили Радіо Свобода, що дійсно адресували цей лист до уряду та що викладені в ньому матеріали перевірки і зауваження до Запорізької ТЕС відповідають дійсності.

Раніше, у березні, претензії до теплових електростанцій групи ДТЕК висунула Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП оштрафувала «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Східенерго» за те, що компанії не забезпечили достатніх запасів вугілля взимку, а коли запаси впали нижче мінімальних необхідних – вчасно не повідомили про це Міненерго. Сума штрафу – 1,7 мільйона гривень для кожної з трьох компаній, згідно з законом, це максимально можливий штраф для таких випадків.

Електростанції групи ДТЕК цієї цими мали дефіцит вугілля та масово виводилися в аварійні ремонти, і це створило величезний ризик для української енергосистеми, стверджує голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Відтак штрафи, накладені на теплову генерацію, депутат вважає правильними.

«Як бачимо, масові «аварійні ремонти» раптово з'явилися, коли пішли морози і зросло споживання, і так само раптово зникли, коли зник дефіцит електроенергії. Розгадка проста – у енергосистемі є правило, що всі електростанції зобов'язані виконувати команди диспетчера «Укренерго». У разі кризової ситуації чи загрози віялових відключень диспетчер... дає команду «підняти» (запустити – ред.) енергоблок. В кожного вугільного енергоблоку є резервне паливо – газ. Але працювати на газу було економічно невигідно. Тому, щоб не «піднімати» блоки по команді диспетчера, ТЕС ДТЕК позначали свої блоки як «аварійний ремонт», – пояснює Андрій Герус.

Також він згадує, що напередодні представники ДТЕК на галузевій нараді в Міненерго нібито пропонували змінити деякі правила на ринку на більш вигідні для них. Зокрема – «встановити, що ціна на внутрішньодобовому ринку вища, ніж на ринку на добу наперед», і при цьому повідомили, що вугілля на складах ТЕС може закінчитися. Як виглядало, труднощі на ринку електроенергії використовувалися для «продавлювання вигідних рішень», вважає керівник профільного комітету Верховної Ради.

У цій ситуації для уникнення масових відключень Україна з січня 2021 року відновила імпорт електроенергії з Білорусі, а з лютого – з Росії, свідчить статистика «Укренерго».

Факт імпорту з Росії викликав різку критику з боку частини експертів, представників опозиції, а також групи компаній ДТЕК.

У коментарі Радіо Свобода Андрій Герус наголосив, що реакцією на нестабільну роботу теплової генерації минулої зими мають бути штрафи за порушення, а з іншого боку – має тривати диверсифікація:

Держава може проводити політику диверсифікації та зменшення залежності від одного джерела генерації

«У держави є механізми штрафів, які використовуються регулятором, а також повноваження Антимонопольного комітету. Окрім того, держава може проводити загальну політику щодо диверсифікації та зменшення залежності від одного джерела генерації. І ця зима показала, що таку політику точно треба активно проводити».

Позиція ДТЕК: лист СБУ є «одностороннім та упередженим», триває «системне адміністративне втручання в роботу ринку»

​Андрій Герус також згадує про причини того, що взимку синхронно з проблемами в тепловій генерації основний виробник електроенергії в Україні, НАЕК «Енергоатом» не міг запустити всі енергоблоки, які планувалося, – через «штучні адміністративні зупинки блоків АЕС весною-літом 2020». Це на три місяці відтермінувало їхній плановий ремонт, оскільки зупинити блок АЕС на ремонт можна лише після того, як він повністю спрацює ядерне паливо, уточнює депутат.

Радіо Свобода звернулося до групи компаній ДТЕК (яка володіє більшістю ТЕС в Україні), щоб вона виклала свою точку зору та відповіла на звинувачення.

Щодо листа СБУ:

Інформацію, викладену в ньому, в групі компаній назвали «односторонньою та упередженою». Зокрема, там вказані не всі причини аварійної зупинки Запорізької ТЕС, вважають у ДТЕК.

«Викладені у листі заступника голови СБУ факти є односторонніми, упередженими та не базуються на офіційному акті розслідування, адже стосуються лише діяльності Запорізької ТЕС та не розглядаються першопричини... Зокрема, у акті розслідування зазначено, що первинне технологічне порушення сталося на підстанції «Луч» «Запоріжжяобленерго». В результаті короткого замикання на підстанції та несвоєчасного відключення секційного вимикача були спричинені подальші аварійні відключення в мережі. Зокрема, через перенапругу, яка виникла, було пошкоджено діодний міст на «ДТЕК Запорізька ТЕС», спрацював захист автотрансформаторів, і енергоблок №2 теплоелектростанції було відключено від мережі. В результаті цієї низки відключень було припинено енергопостачання споживачів та спровоковано подальші відключення енергоблоків №3 та 4 «ДТЕК Запорізька ТЕС», – наголошують у групі компаній.

«Компанія «ДТЕК Енерго» впевнена, що без аналізу і усунення першопричин неможливо запобігти таким випадкам у майбутньому», – відповіли Радіо Свобода і уточнили, що на Запорізькій ТЕС всі рекомендації комісії для недопущення аварійних відключень вже виконані.

Щодо звинувачень з боку НКРЕКП та Андрія Геруса:

Група компаній ДТЕК, зі свого боку, звинувачує НКРЕКП в «системному адміністративному втручанні в роботу ринку», яке «почалося у вересні 2019 року».

Це спроба регулятора перекласти відповідальність за невиконання своїх прямих обов'язків

«НКРЕКП досі навмисно блокує ініціативи щодо стабілізації роботи ринку на догоду приватним інтересам окремих трейдерів, що призвело до глибокого спотворення прозорої і відкритої ринкової конкуренції... Звинувачення, що пролунали на адресу ДТЕК з боку НКРЕКП – це тиск на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем. Це спроба регулятора перекласти відповідальність за невиконання своїх прямих обов'язків», – вважають у групі компаній Ріната Ахметова.

І називають своїх опонентів «противниками європейського курсу України»:

«Ми є ініціатором відкритого діалогу всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі. Всі звинувачення на адресу ДТЕК є безпідставними і ініційовані противниками європейського курсу України, противниками справедливого ринку».

Експерти: «Була ейфорія, що енергетика сама відрегулюється та збалансується»

Кризова ситуація в енергетиці, яка виникла останньої зими, пов'язана одразу з кількома чинниками, визнає у розмові з Радіо Свобода директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Є питання до операторів ТЕС, які мали контрактувати вугілля та підтримувати його гарантовані запаси

«Там був комплекс факторів. Перше: прогноз споживання (електроенергії) був занадто песимістичним – відновлення попиту відбулося значно швидше. По-друге, є питання до графіку ремонтів АЕС, внаслідок чого частина потужностей взимку не була доступною. Це потребувало більшої задіяності теплових електростанцій. Третій чинник – поповнення запасів вугілля. В жовтні-2020 вони були більш ніж достатніми, але швидко вичерпувалися в листопаді та у грудні. Тут є питання до операторів електростанцій, які мали стежити за цим, контрактувати вугілля та підтримувати його гарантовані запаси на складах», – наголошує експерт, закликаючи дивитися комплексно на всі обставини зими 2020-2021.

До зимової «енергетичної кризи» призвели численні порушення в роботі електростанцій, серед яких – недофінансування підготовки до зими, стверджує керівник «Бюро комплексного аналізу та прогнозів» Сергій Дяченко.

«Цієї зими ми спостерігали проблеми, пов'язані передовсім з недофінансуванням літньої підготовки електростанцій до опалювального сезону. Як наслідок – були численні аварійні відключення. Мали місце технічні відхилення і порушення в роботі ТЕС. Говорити, що це був саботаж, наразі немає підстав. Але ці порушення призвели до аварій на тепловій генерації», – визнає аналітик.

Чому до зими не відбулися необхідні роботи та не усунули порушення? Це мають пояснити керівники теплових електростанцій, вважає Сергій Дяченко.

«Мабуть, вони говоритимуть про дефіцит фінансування, але я не бачу документів, які підтверджують або спростовують це. Однак фактом є серйозні неплатежі й хаос на ринку, і, можливо, цей момент теж присутній», – не виключає експерт.

Але головний висновок, який він робить: держава не може відсторонитися від стану української енергетики, і вона змушена контролювати літню ремонтну кампанію на всіх електростанціях, зокрема і на приватних.

Була ейфорія щодо того, що в Україні тепер є ринок електроенергії, що ця система сама відрегулюється і збалансується

«Була ейфорія щодо того, що в Україні тепер є ринок електроенергії, що ця система сама відрегулюється і збалансується. Але цього не відбувається: цю галузь треба регулювати. Зокрема, спеціальні комісії мають контролювати запаси палива і підготовку електростанцій до зими. Інакше ситуація може повторитися», – попереджає експерт.

Україна перебуває на початку «технологічного колапсу» теплової енергетики: так пояснив Радіо Свобода причини зимових відключень та відновлення імпорту з Білорусі та Росії один з посадовців енергетичної галузі, обізнаний з ситуацією. Він попросив не називати його імені, бо не має офіційних повноважень коментувати тему.

«Насправді проблема з Запорізькою ТЕС є глобальною. В Україні є понад 30 «теплових» блоків, і в усіх них – термін експлуатації добіг або добігає кінця. Всі приватні власники на час купівлі українських ТЕС вказували в інвестиційних договорах, що вкладатимуть значні кошти в модернізацію. Але насправді ніхто нічого (в достатніх обсягах) не вклав, тому блоки ламатимуться, виходитимуть з ладу, не зможуть працювати з тим навантаженням, яке є», – констатує співрозмовник Радіо Свобода. За його словами, такі теплові блоки значною мірою перебувають у резерві.

«Але коли потрібно ввести їх в експлуатацію – з'ясовується, що вони поламані. Це підтвердження того, що теплова складова української енергетики «відмирає», – визнає посадовець, співрозмовник Радіо Свобода.

Що робити?

Експерти, політики і представники галузі пропонують кілька кроків, які, на їхню думку, могли б зменшити ймовірність кризових ситуацій, що мали місце взимку 2021 року: