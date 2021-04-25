Канадська компанія TIU: «Наш бізнес в Україні атакували олігархи»

Про свій інвестиційний досвід в Україні «Голосу Америки» розповіла канадська компанія TIU, яка вкладає гроші у відновлювальну енергетику

Перебуваючи з візитом у Канаді влітку 2019 року, президент України Володимир Зеленський заявляв: «Зелена енергетика буде одним із ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки. Я знаю, що канадська компанія TIU уже успішно працює в цій сфері. Дякуємо їм за це, і будь ласка, беріть з них приклад!»

Коли олігархи тебе атакують, нема ні захисту, ні допомоги від держави

Сьогодні, навесні 2021 року, директор TIU Влад Лізунов так коментує цю заяву: «Коли президент країни називає вашу компанію по імені і каже: хлопці, ви таку гарну справу робите, прошу інвестуйте в Україну, то можна було б сказати, що це найвищого рангу «інвестиційна няня», яку ви тільки можете мати. Але потім, коли олігархи тебе атакують, нема ні захисту, ні допомоги від держави».

Канадська TIU інвестує в зелену енергетику по всьому світу. У 2017 році компанія прийшла в Україну, збудувавши у Нікополі сонячну електростанцію, яка давала місту чисту відновлювальну енергією. Це був перший проєкт із сонячної енергетики в Нікополі, а вкладені компанією майже 60 мільйонів доларів – найбільшою закордонною інвестицією за осяжний період.

Історія успіху! Якби не те, що на їхній бізнес дехто накинув оком. Як розповів директор компанії «Голосу Америки», станцію відключили від електромережі під приводом ремонту.

«Наша станція була незаконно від’єднана від електромережі Нікопольським заводом феросплавів, який належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку. Вони стверджували, що Нікопольський феросплавний має здійснити певний ремонт, заміну електроліній. Проте відколи наша електростанція була від’єднана в березні 2020 року, вони не проводили ніяких ремонтів», – розповідає Влад Лізунов.

Канадські інвестори вважають, що йдеться про рейдерську атаку.

«Ми отримали комунікацію, що дехто з тих олігархів хоче купити нашу електростанцію, – зазначає він. – Певна річ, не за ринковою ціною, а набагато дешевше».

У судах України важко знайти справедливість, коли на тебе нападають олігархи

«Саме так діють українські рейдери. Вони знаходять бізнес, який хочуть вкрасти, вони ставлять цей бізнес у дуже скрутну економічну ситуацію, як це відбулося з нами, бо ця станція вже отримала збитків 7 мільйонів за весь час, поки була відключена. А потім вони просто чекають, поки власники бізнесу впадуть у відчай і продадуть бізнес за копійки. Одразу після цього усі проблеми магічно зникають, бізнес починає працювати знову. Це така базова схема рейдерських атак в Україні», – додає Лізунов

Наразі канадські інвестори перебувають у судовому спорі. Програвши у першій інстанції, подали апеляцію. Апеляційний суд мав відбутися 12 квітня, але в цей день суддя захворів, а в будівлю суду надійшла погроза про замінування. Як каже директор TIU, компанія готова дійти до Верховного суду, щоб добитися підключення електростанції.

«У судах України важко знайти справедливість, – скаржиться Лізунов. – Коли на тебе нападають олігархи, ти мусиш захищатися в суді. Як закордонні інвестори ми не можемо давати суддям хабарів чи вдаватися до якихось інших незаконних речей. Українські олігархи можуть».

Згідно з даними Національного банку України, в минулому 2020 році відбувся відтік іноземних інвестицій з України. Причина, як визнають в НБУ, – не лише пандемія COVID-19.

Відсутність верховенства права, корупція, брак реформ – такі три найбільші перешкоди для ведення бізнесу назвали представники західних компаній, що працюють в Україні. Дані опитування нещодавно оприлюднила Американська торговельна палата.

Це дає поганий сигнал іншим інвесторам, які дивляться на Україну

Як свідчать результати дослідження, 66% опитаних назвали найбільшою перешкодою відсутність належного верховенства права, 54% – корупцію, 45% – відсутність потужної програми реформ.

«Ще одна велика проблема – це вплив олігархів і роль олігархів в Україні, – сказав «Голосу Америки» президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. – Адже олігархи мають преференції, які вони використовують, і це відштовхує великих міжнародних гравців, щоб приходили в Україну».

Те, що сталося з канадськими інвесторами – аж ніяк не виняток, зазначає він.

«Маємо тут конкретний приклад, коли інвестор повірив в Україну, прийшов, інвестував і зустрівся з непередбаченими і несправедливими викликами. І зараз це дає поганий сигнал іншим інвесторам, які дивляться на Україну», – наголосив Гундер.

Раніше канадійці планували розширювати свій бізнес в Україні. Тепер кажуть – нових сонячних станцій не будуватимуть. Бо їхній сумний досвід вчить не вірити обіцянкам української влади. Ідеться не тільки про намір сприяти інвесторам, але й про обіцяний спеціальний тариф на «зелену» енергетику, що теж виявилося обманом, скаржиться директор канадської енергетичної компанії TIU.

«Однозначно, сьогодні Україну аж ніяк не назвеш привабливим напрямком, щоб вкладати гроші. І що мене найбільше дивує: Україна далі продовжує запрошувати нових інвесторів, в той час як погано обходиться з тими, які є. Не знаю, як можна чекати, що люди тобі повірять, коли ті, хто повірив тобі в минулому, вже обпеклися», – наголосив Влад Лізунов.

«Голос Америки» надіслав лист керівництву Нікопольського заводу феросплавів з проханням прокоментувати заяви канадської компанії TIU та аргументувати власну позицію.

Оригінал публікації – на сайті «Голосу Америки»