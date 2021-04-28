Верховна Рада збереться на позачергове засідання 29 квітня. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Як повідомили у парламенті, засідання скликають на вимогу 154 депутатів.

Серед запланованих до розгляду питань – призначення Германа Галущенка міністром енергетики України.

Також у порядку денному вказані: