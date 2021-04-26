МАГАТЕ говоритиме тільки з Україною щодо ядерних об’єктів на окупованих територіях – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Під час зустрічі обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об’єктів на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, відповідно до угоди між Україною і Агентством.

«Рафаель Маріано Гроссі підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ розмовлятиме лише з Україною щодо всіх ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки визнає лише суверенітет нашої держави над ними», – мовиться у повідомленні МЗС.

Гроссі і Кулеба також обговорили можливості збільшення представництва України у секретаріаті МАГАТЕ з «акцентом на забезпеченні рівних прав і можливостей чоловіків і жінок».

«Гендиректор МАГАТЕ також висловив зацікавленість в участі українських науковиць та студенток в дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ ім. Марії Складовської-Кюрі», – зазначили у міністерстві.

Очільник МАГАТЕ перебуває з робочим візитом в Україні вперше за 10 років на запрошення українського уряду. 26-27 квітня запланована його участь у заходах з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим та керівниками профільних установ і відомств України в сфері ядерної енергетики, поінформували у МЗС України.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави, зокрема й Україна.

За даними МЗС, з 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 мільйонів доларів США на реалізацію проєктів з чорнобильської проблематики в Україні.